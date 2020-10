Elezioni Usa 2020, il prossimo dibattito Trump-Biden rischia di saltare. Il presidente: «Non parteciperò a un confronto virtuale»

Manca una settimana al secondo dibattito tra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Dopo il primo confronto moderato da Chris Wallace, e dominato da insulti e offese, Donald Trump e Joe Biden si dovrebbero sfidare il prossimo 15 ottobre. Il condizionale è d’obbligo, perché Trump ha detto di non essere disponibile a un dibattito virtuale, come invece deciso dalla Commissione che organizza i dibatti per le elezioni presidenziali.

La decisione della Commissione è dovuta alle preoccupazione per la vicinanza fisica tra candidati e rispettivi staff: l’attuale presidente è ancora in fase di guarigione dopo aver contratto il Coronavirus. Tuttavia, Trump ha già annunciato in un’intervista televisiva su Fox Business che non ha intenzione di partecipare a un dibattito virtuale. Il rischio, adesso, è che il confronto salti definitivamente.

La proposta «non è accettabile», ha dichiarato Trump all’intervistatrice, Maria Bartiromo. Il presidente avrebbe avuto notizia della decisione pochi minuti prima di iniziare il collegamento con l’emittente. Ha accusato la Commissione di «cercare di proteggere Biden» e ha concluso: «Non ho intenzione di sprecare il mio tempo in un dibattito virtuale. Questo non ha nulla a che fare con quello che dovrebbe essere un dibattito. Si sta seduti dietro un computer e si parla, è questo un dibattito? Ridicolo. E poi possono tagliarti ogni volta che vogliono».

