Elezioni Usa 2020, cancellato il secondo dibattito presidenziale. Lo staff di Biden: «È vergognoso»

Non ci sarà nessun dibattito presidenziale il 15 ottobre. La commissione che organizza questi appuntamenti in vista delle elezioni presidenziali che si terranno il 3 novembre ha scelto di annullare l’appuntamento. A riportare la notizia è il Wall Street Journal. Dopo che Donald Trump era stato trovato positivo al Coronavirus, la commissione aveva deciso di organizzare il dibattito a distanza. Idea che era stata definita da Trump una «perdita di tempo». Lo staff del candidato democratico Joe Biden ha rilasciato una dichiarazione che accusa implicitamente Trump di aver fatto saltare il dibattito: «È vergognoso che Donald Trump abbia schivato l’unico dibattito in cui erano gli elettori a fare le domande, ma non è una sorpresa. Tutti sanno che il presidente è un bullo con i giornalisti, ma ovviamente non se la sente di rispondere agli elettori».

