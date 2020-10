«Vote him away»: ecco l’inno anti-Trump sulle note del Re Leone – Il video

«Vote him away, vote him away». La melodia è del cult Disney, Il Re Leone («Il leone si è addormentato, e più non ruggirà», cantano Timon e Pumba) ma i testi sono stati scritti per il «Re Imbroglione» («Liar King»), come viene chiamato Donald Trump, in vista delle presidenziali americane di novembre. Il ritornello del video, che su YouTube ha totalizzato più di 9 milioni di visualizzazioni, invita gli elettori a “mandare a casa” il presidente, votando per il suo sfidante democratico Joe Biden.

Le comparse nel video – oltre all’autore satirico Roy Zimmerman troviamo anche la cantante folk Peggy Seeger, il cantante di The Tokens Jay Siegel e il musicista hawaiano George Kahumoku – non sono affatto tenere con il presidente in carica. Nel video Trump viene definito più volte «un bugiardo» e «psicopatico» e viene accusato di fare gli interessi del presidente russo Vladimir Putin e di negare la gravità dell’epidemia di Coronavirus che nel Paese ha fatto più di 200mila morti.

