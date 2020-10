«Sono immune!». Trump “minaccia” di baciare i suoi sostenitori al comizio in Florida – Il video

Dopo essere risultato negativo a un test rapido sul Coronavirus, Donald Trump ha tenuto un comizio a Sanford, in Florida, davanti a migliaia di persone. Il presidente degli Stati Uniti ha detto ai suoi sostenitori di essere ormai «immune» e di sentirsi «davvero potente». Quindi la “minaccia”: «Vi bacerò tutti, i ragazzi e le belle donne nel pubblico, un bacio grande e grosso!». Trump ha lasciato l’ospedale appena una settimana fa e in molti hanno avanzato dubbi sulla reale attendibilità del test rapido a cui si è sottoposto, chiamato Abbott BinaxNOW. Un test che, come riportato dal New York Times, costa 5 dollari e si limita a verificare la presenza nell’organismo di una proteina prodotta dal Coronavirus.

Video: @davidmackau / Twitter

