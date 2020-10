«I am Greta», in arrivo al cinema il documentario sulla vita dell’attivista svedese per il clima – Il video

I am Greta – Una forza della natura, il documentario che racconta la vita della giovane attivista per il clima Greta Thunberg, arriva nelle sale italiane per tre giorni – il 2, 3 e 4 novembre – dopo essere stato presentato alla 77esima Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia e al Toronto international Film festival. Il lungometraggio diretto da Nathan Grossman contiene filmati mai visti prima e copre un ampio arco temporale: dai primissimi scioperi solitari di Greta nell’agosto del 2018 davanti al Parlamento svedese, per manifestare contro il cambiamento climatico, fino al viaggio in barca a vela che l’ha portata a New York per partecipare al summit sul clima organizzato dall’Onu.

“To get out of the climate crisis, we need a different mindset from the one that got us into it.

People like me – who have Asperger’s syndrome and autism, who don’t follow social codes – we are not stuck in this social game of avoiding important issues.”->https://t.co/xG0xQ5z9Gf — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 11, 2020

Il doc mostra gli incontri dell’attivista con i capi di governo, le sue apparizioni pubbliche più famose e le proteste globali che è stata capace di ispirare in tutto il mondo. Ma rivela anche una dimensione della sua vita più intima e quotidiana, lontana dai riflettori, il rapporto con i genitori e gli sforzi crescenti per gestire lo stress che essere diventata un personaggio pubblico comporta. «Mi piace molto questo film e penso che sia un’immagine realistica di me e della mia vita quotidiana», ha commentato Greta, «spero che chiunque lo guarderà possa finalmente capire che noi giovani non scioperiamo nell’orario scolastico solo per divertimento. Stiamo protestando perché non abbiamo scelta».

Video: Koch Media Italia / YouTube

