TikTok ha celebrato il compleanno di Alexandria Ocasio-Cortez con dei tutorial molto speciali – Il video

Il 13 ottobre la deputata democratica americana Alexandria Ocasio-Cortez ha festeggiato il suo 31esimo compleanno. E su TikTok molte giovani ragazze hanno voluto farle gli auguri postando dei tutorial per il make-up molto speciali. Se n’è accorta la giornalista del New York Times Taylor Lorenz, che ha notato la scelta delle utenti di mixare la canzone Humble del rapper Kendrick Lamar con la risposta data dalla stessa Ocasio-Cortez al deputato repubblicano Ted Yoho, che l’aveva definita una «una pazza», «disgutosa» e «una fottuta putt***».

«Sono qui perché devo dimostrare ai miei genitori che sono la loro figlia e che non mi hanno cresciuta per accettare gli abusi da parte degli uomini», aveva tuonato Ocasio-Cortez. La musica di Lamar e quelle parole ormai famosissime sono diventate così un format, utilizzato delle ragazze su TikTok per riprendersi mentre si truccano alla sua maniera, sfoggiando il rossetto rosso fuoco diventato un marchio di fabbrica della deputata dem. Un tributo tutt’altro che frivolo e una forma di lotta contro il sessismo attraverso il linguaggio dei social media.

Video: TaylorLorenz / Twitter

