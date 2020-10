Come parlare di Coronavirus ai giovani? Merkel e Macron a confronto – Il video

Angela Merkel ed Emmanuel Macron si sono recentemente rivolti ai giovani per spiegare loro la necessità di sopportare il coprifuoco e più in generale le nuove restrizioni imposte dai rispettivi governi nel tentativo di arginare la seconda ondata di Coronavirus. La cancelliera tedesca ha fatto un appello accorato, invitando i ragazzi tedeschi a domandarsi cosa sia più importante: partecipare a una festa o la salute della propria famiglia, contribuendo con il rispetto delle regole a fare sì che l’economia possa ripartire al più presto e dunque possa continuare a offrire loro buone opportunità di studio e di lavoro?

Il presidente francese, invece, rispondendo a una domanda sul coprifuoco, non ha avuto difficoltà ad ammettere: «È vero, è dura avere 20 anni nel 2020. Dunque non voglio fare la predica ai giovani, perché sono loro che stanno facendo dei sacrifici terribili. Esami cancellati, difficoltà a trovare lavoro… quando si è giovani è normale avere degli amici e voler fare festa. Non voglio quindi colpevolizzare nessuno e non chiedo ai ragazzi di avere meno amici. Ma di frequentare gruppi più ristretti nei prossimi mesi, questo sì».

Video: @dw_politics, @FRANCE24 / Twitter

Leggi anche: