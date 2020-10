Attacco in Francia, spari contro un prete ortodosso a Lione: in fuga l’aggressore

Un prete ortodosso è stato ferito a colpi di arma da fuoco nel centro di Lione, nel settimo arrondissement, vicino a una Chiesa greco ortodossa. Dopo l’attacco, l’aggressore si è dato alla fuga. La polizia ha messo immediatemente in sicurezza e transennato tutta l’area. Sul posto sono intervenuti mezzi di soccorso, veicoli dei pompieri e un’ambulanza che ha portato via il sacerdote colpito con un’arma da fuoco all’addome. Sembra che la vittima non sia in periolo di vita nonostante i due colpi di pistola: al momento è in ospedale in prognosi riservata ma cosciente. Ai sanitari che l’hanno soccorso avrebbe detto di non conoscere il suo aggressore. Alcune persone di passaggio hanno riferito di aver udito due colpi di pistola. Ora è caccia all’uomo: la polizia sta cercando l’attentatoreo per neutralizzarlo. Non si esclude la matrice terroristica. L’agguato al sacerdote arriva pochi giorni dopo l’attentato di Nizza, durante il quale un uomo ha ucciso tre persone nella cattedrale di Notre-Dame.

In aggiornamento

