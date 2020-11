Bonaccini positivo al Coronavirus. È in isolamento domiciliare

Nell’elenco dei politici italiani risultati positivi al Coronavirus ora c’è anche il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. L’ufficio stampa della regione ha spiegato che Bonaccini è asintomatico e quindi, come da protocollo, si sottoporrà all’isolamento domiciliare: «Come previsto in questi casi si è posto in isolamento domiciliare nella sua abitazione, da dove porterà avanti regolarmente l’attività amministrativa e di governo regionale nei prossimi giorni».

