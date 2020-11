Tregua nel Nagorno-Karabakh: assaltato e occupato per protesta il parlamento armeno – Il video

Manifestanti inferociti hanno preso d’assalto il parlamento e altri edifici governativi a Yerevan, capitale dell’Armenia, a poche ore dall’annuncio di un accordo di tregua nel Nagorno-Karabakh tra Armenia e Azerbaigian. L’intesa potrebbe porre fine alla guerra dopo circa due mesi di spargimento di sangue, è stata mediata dalla Russia e prevede che l’Armenia debba cedere molti territori all’Azerbaigian. Baku ha dichiarato vittoria e sul terreno saranno le truppe di Mosca a creare una zona cuscinetto.

Il video mostra un gruppo di persone irrompere nella sede del parlamento armeno e chiedere di vedere il primo ministro, Nikol Pashinyan. Il quale ha commentato: «Sono e resterò responsabile di questa situazione, è un nostro grande fallimento e una grave catastrofe. Siamo in lutto per le vite perse, ma credo che l’Armenia e l’Artsakh (nome armeno del Nagorno-Karabakh, ndr) debbano vivere, rafforzarsi e riconsiderare le idee su varie questioni», ha detto il premier in diretta su Facebook. Poi ha aggiunto:

Dobbiamo ammettere però che, anche se siamo caduti, non siamo sprofondati nell’abisso, poiché abbiamo preso la tempestiva decisione di fermarci. Altrimenti la nostra situazione sarebbe stata molto peggiore.

Video: Twitter / @5NewsAustralia

