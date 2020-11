Sondaggio Masia, la classifica della fiducia nei leader: Meloni scavalca Conte e Zaia incalza Salvini

Nella classifica sulla fiducia degli italiani nei leader politici, Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia sorpassa per la prima volta il premier Giuseppe Conte. Dopo settimane di calo per il presidente del Consiglio, l’ultimo sondaggio di Emg-Acqua diffuso da Agorà su Raitre piazza la leader di Fratelli d’Italia in testa con il 39%, seguita da Conte con il 38, in calo di un punto, mentre resta stabile Matteo Salvini al 34%, incalzato dal governatore veneto Luca Zaia che ha guadagnato due punti negli ultimi sette giorni, portandosi a quota 32%.

Con l’aumento delle ultime settimane dei contati di Coronavirus e l’ondata di ricoveri che ha travolto gli ospedali in tutto il Paese, la preoccupazione principale per gli italiani è quella di ammalarsi e di non ricevere le cure necessarie una volta in ospedale. La paura per la propria salute viene prima anche del futuro per i propri figli, a cui segue quella di finire in povertà e di contagiare i famigliari.

Diffusa è poi la sfiducia sul meccanismo di raccolta dei dati, complice la polemica sull’attendibilità dei numeri forniti dalle regioni sull’andamento epidemiologico. C’è invece più sostegno per la decisione del governo di dividere l’Italia nelle tre fasce di rischio, dalla gialla alla rossa. E buona parte degli intervistati si dice anche favorevole all’ipotesi più estrema, cioè quella del lockdown nazionale.

La maggioranza che non esclude lo scenario di chiudere tutto il territorio nazionale è poi consapevole quasi per il 100% che a questa nuova ondata si è arrivati in modo del tutto impreparato.

