Sondaggi, Fratelli d’Italia perde mezzo punto: lo riguadagnano Lega e Forza Italia. Il Pd torna sopra il 20%

Le due forze politiche che più avevano perso terreno la scorsa settimana riguadagnano qualcosa in questa ultima rilevazione sugli orientamenti di voto di Swg per La7. A cominciare dalla Lega che si riprende uno 0,3% e che, se si votasse oggi, avrebbe il 23,3% di preferenze. Anche Forza Italia riguadagna uno 0,2% e si porta al 6,4%. Entrambi a scapito di Fratelli d’Italia che perde lo 0,5% e scende fino al 16,2% dopo che la scorsa settimana aveva fatto registrare un balzo nei consensi di un +0,6%.

A riguadagnare terreno dopo il calo registrato la settimana scorsa è anche il Pd che torna sopra la soglia del 20: un +0,4% in 7 giorni che porta il partito di Zingaretti al 20,3% di preferenze. Settimana positiva anche per l’alleato di governo, il M5s, che con un + 0,3% arriva al 15,6%, ma resta comunque indietro rispetto al partito di Giorgia Meloni. Anche Sinistra italiana guadagna un +0,1% e arriva a toccare quota 3,7%.

Per quanto riguarda le altre forze politiche, crescono di un +0,2% Azione di Carlo Calenda e i Verdi. In calo tutte le altre: Italia Viva di Matteo Renzi perde lo 0,3% e scende sotto il 3%, +Europa è in calo dello 0,4% e non va oltre il 2%, Cambiamo di Giovanni Toti lascia sul terreno lo 0,2% e torna poco sopra l’1%.

