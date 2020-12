Sondaggio sulla fiducia nei leader, ancora in calo Conte: sorpassato da Meloni. Sul podio anche Salvini

C’è un nuovo sondaggio che confermerebbe – almeno in parte – il calo dei consensi nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Stando all’ultima rilevazione di Index Research per Piazzapulita sulla fiducia degli italiani nei leader di partito, la segretaria di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha sorpassato Conte. Il premier perde infatti un 2% tondo nei consensi e con il 36% è di fatto scavalcato dalla leader di Fdi che – in questo sondaggio – si porta a casa un 38%. Terzo sul podio in questa classifica sulla fiducia degli italiani nei leader politici, ritroviamo il segretario della lega Matteo Salvini che si attesta al 29%.

Dietro Salvini, al quarto posto con il 26% dei consensi, troviamo il leader del Pd Nicola Zingaretti e al quinto Silvio Berlusconi, alla guida di Forza Italia, con un 20% pieno. Nelle posizioni via via più basse di questa classifica incontriamo poi Carlo Calenda, leader di Azione, e Luigi Di Maio, ex capo politico del M5s, sostituito poi da Vito Crimi. Entrambi si portano a casa un 17% a pari merito. Ancora più in fondo: il leader di Italia Viva Matteo Renzi che non va oltre il 13% di fiducia.

Leggi anche: