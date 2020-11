Coronavirus, la campagna del governo tedesco: «A casa a fare niente, è così che siamo diventati eroi» – Il video

«Penso che fosse l’inverno del 2020. Tutti gli occhi del Paese erano su di noi». Un uomo, in un futuro immaginario, racconta la seconda ondata della pandemia in Germania. E rivive il lockdown deciso nel paese per combattere i contagi di Covid-19. Lui – racconta il protagonista della divertente campagna del governo tedesco contro la pandemia – aveva 22 anni e studiava ingegneria a Chemnitz, in Sassonia.

«Un nemico invisibile minacciava tutto quello in cui credevamo», dice l’uomo, di nome Anton. «E d’un tratto, il destino della nostra Nazione era nelle nostre mani. E ci volle coraggio per fare l’unica cosa possibile. Niente. Essere pigri come procioni», prosegue. «Restare a casa giorno e notte per combattere la diffusione del virus. Era il nostro destino. Ed è così che siamo diventatati eroi. Durante l’inverno del Coronavirus. Diventa eroe anche tu. Resta a casa», conclude il video.

Leggi anche: