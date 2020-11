Lo Stromboli torna a esplodere: una pioggia di cenere ricopre l’isola – Il video

Il vulcano erutta senza interruzione da oltre mille anni. In genere il materiale prodotto ricade sullo stesso cratere che lo ha generato, ma in questo caso il fenomeno è stato più violento del solito

Lo Stromboli, che da oltre mille anni erutta senza interruzione, tanto che i greci e i romani lo chiamavano “Faro del Mediterraneo” proprio per la sua costante attività, è tornato a esplodere con particolare violenza la mattina del 16 novembre, provocando l’emissione di un’alta nube lavica e una pioggia di cenere che ha ricoperto l’isola dell’arcipelago delle Eolie, compreso l’abitato. Nessun danno a cose o persone è stato registrato.

Lo Stromboli, del resto, è un vulcano molto particolare. La sua normale attività, piuttosto frequente, è rappresentata da esplosioni che “sparano” in aria brandelli di lava, gas, lapilli e ceneri fino a poche centinaia di metri di altezza, materiali che solitamente ricadono sulla stessa terrazza craterica da cui sono fuoriusciti. Un fenomeno non pericoloso, ma sempre spettacolare. In questo caso l’esplosione è stata più potente del solito: scientificamente, viene definita esplosione maggiore.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

