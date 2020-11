Coronavirus in Lombardia, sono 5.173 i nuovi contagi con circa 11 mila tamponi in più. 155 i decessi

Il bollettino del 25 novembre

Sono 5.173 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia a fronte di 42.063 tamponi, di più rispetto a ieri quando i nuovi casi erano stati 4.886 e i tamponi 31.033. I decessi sono 155, meno rispetto ai 186 di ieri. Sono 10 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e 8.114 i ricoverati con sintomi. Milano registra l’aumento più alto: +2.261 nuovi positivi di cui +517 in città. Aumentano anche i guariti e i dimessi: sono 15.749.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+2.261) di cui +517 a Milano città

(+2.261) di cui +517 a Brescia (+391)

(+391) Como (+376)

(+376) Monza e Brianza (+369)

(+369) Bergamo (+153)

(+153) Mantova (+139)

(+139) Pavia (+307)

(+307) Varese (+463)

(+463) Lecco (+149)

(+149) Cremona (+119)

(+119) Lodi (+125)

(+125) Sondrio (+177)

