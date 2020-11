Coronavirus, in Lombardia 207 decessi nelle ultime 24 ore. Scendono i posti occupati in terapia intensiva, sono 8 in meno di ieri

Il bollettino del 26 novembre

Sono 524 in più i nuovi casi positivi di Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore rispetto a quelli di ieri. Nello specifico, oggi il numero dei nuovi contagi è arrivato a 5.697, mentre ieri era 5.173. Il numero di casi totali nella regione dall’inizio dell’epidemia è arrivato cosi a 392.655. Il totale dei pazienti ad ora positivi invece è 140.401. Il numero di nuovi decessi è 207, più di ieri, quando erano arrivati a 155. Scendono i posti in terapia intensiva, da 942 a 934.

