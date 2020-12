«L’eurodeputato Szájer dimissionario dopo il festino di Bruxelles»: i media ungheresi smascherano il parlamentare che imbarazza l’Ue

Si chiama József Szájer e sarebbe l’eurodeputato che, assieme a diversi diplomatici, ha preso parte a un festino a luci rosse a Bruxelles lo scorso venerdì. Szájer, membro del partito ungherese al governo Fidesz, ha annunciato domenica le sue dimissioni da membro del Parlamento europeo. Il 59 enne ha detto che la sua decisione ha segnato la fine di un «lungo periodo di riflessione». Tuttavia, secondo i media ungheresi, il suo passo indietro sarebbe riconducibile proprio allo scandalo che sta imbarazzando l’europarlamento.

Il deputato ha dichiarato che le sue dimissioni non sono legate al dibattito in corso sulla scena europea. Szájer, uno dei membri fondatori di Fidesz, il partito del premier Viktor Orbán, è stato eletto quattro volte al Parlamento ungherese e al Parlamento europeo. Fidesz e il gruppo conservatore di cui è membro il partito ungherese al Parlamento europeo si sono detti «rattristati» per la decisione di Szájer.

L’irruzione della polizia e la fuga

La notizia del festino a base di droga, alcol e sesso è stata pubblicata dai media belgi e la portavoce della procura di Bruxelles Sarah Durant non l’ha smentita. Secondo quanto scritto dal quotidiano Dernier Heure, la polizia ha fatto irruzione in un locale sopra un bar nel centro della capitale. Stando alla ricostruzione dei media, l’eurodeputato – di cui inizialmente non è stato pubblicato il nome – si è dato alla fuga, prima di avvalersi dell’immunità.

Leggi anche: