Coronavirus, in Germania sarà Natale in lockdown duro: verso la chiusura di negozi e scuole fino al 10 gennaio. In Corea del Sud è iniziata la terza ondata

Non è bastato un mese e mezzo di chiusura in Germania. Oggi la cancelliera Merkel cercherà un accordo con i Land per chiudere tutte le attività non essenziali per altre tre settimane. In Corea del Sud il presidente è costretto a scusarsi per l’arrivo della terza ondata

Germania

EPA/HAYOUNG JEON | Ultime scene di shopping natalizio a Berlino prima della stretta prevista dal governo federale tedesco

La Germania si prepara a un nuovo lockdown molto più rigido rispetto a quello vissuto nell’ultimo mese e mezzo. Nel vertice previsto questa mattina con i 16 presidenti dei Land, la cancelliera Angela Merkel chiederà l’introduzione di misure più dure per contenere i contagi di Coronavirus, tornati ad aumentare da settimane. Solo ieri 12 dicembre, i nuovi casi in Germania sono stati 20.200, mentre le vittime sono state 321, come riportato dall’Istituto Robert Koch, due giorni prima era stato toccato un nuovo record, con quasi 30 mila contagi e 598 morti. Il piano del governo federale tedesco prevede la chiusura su tutto il territorio nazionale di scuole, asili e negozi da mercoledì 16 dicembre fino al 10 gennaio. Una stretta che travolgerà in pieno tutto il settore del commercio nel periodo natalizio, risparmiato finora con la soluzione del lockdown parziale.

Corea del Sud

Ed JONES / AFP | Operatori sanitari svolgono test sul Coronavirus in un centro temporaneo a Seul, in Corea del Sud

Il presidente coreano Moon Jae-in ha dovuto scusarsi su Facebook per la «situazione gravissima» che la Corea del Sud sta affrontando con un nuovo drammatico aumento dei contagi. Il Paese è alle prese con una terza ondata di casi, dopo che per due giorni consecutivi sono stati rilevati nuovi picchi. L’ultimo aggiornamento ha rilevato 1.030 nuovi contagi, mentre il giorno precedente sono stati 1.002. Nella precedente ondata, Seul era stata presa ad esempio come modello per la gestione della pandemia, grazie alla disciplina con cui la popolazione aveva rispettato le regole di contenimento dei contagi e al sistema di tracciamento e monitoraggio dei casi. La ripresa dei contagi sta interessando in particolare l’area della capitale, risparmiata finora da lockdown rigidi, ma che nelle prossime settimane dovrà affrontare ulteriori restrizioni nelle attività commerciali e sociali.

