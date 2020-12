Caso Consip, Tiziano Renzi verso il processo

È stata una scelta travagliata, passata per il ritorno degli atti in procura dopo una prima richiesta di archiviazione. Ma ora la procura ha deciso di chiedere il rinvio a giudizio per Tiziano Renzi, Italo Bocchino, Carlo Russo e i principali protagonisti dell’inchiesta sulle pressioni che avrebbe subito la Consip, la centrale unica degli appalti pubblici italiani. Inutile dire che la notizia arriva in un periodo particolarmente delicato per il figlio, Matteo Renzi, che proprio in questo momento ha lanciato una sfida delicatissima nei confronti del governo Conte.

