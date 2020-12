Ancora caos al Senato sul decreto sicurezza: seduta sospesa tra le urla della Lega – Il video

Nuova mini bagarre al Senato il 18 dicembre, alla ripresa della discussione generale del decreto sicurezza. Alcuni senatori della Lega hanno infatti contestato le modalità dei tempi di votazione del verbale della seduta di ieri, in particolare nel passaggio in cui il governo ha posto la questione di fiducia sul testo, secondo le opposizioni troppo presto rispetto alla prassi. Sono partite le urla e l’Aula è stata sospesa. «Alcuni senatori, soprattutto leghisti, si sono avvicinati ai seggi della maggioranza urlando con fare minaccioso», ha detto alle agenzie di stampa Dario Parrini, senatore del Pd. Secondo il quale «continua l’atteggiamento squadrista di ieri, come se fossimo nel Ventennio». Mentre Maria Laura Mantovani, senatrice del M5s, ha postato su Twitter le immagini della bagarre e ha commentato: «Di nuovo nel caos, in aula al Senato, per le uscite strumentali della Lega, il cui unico scopo è boicottare il voto sul decreto sicurezza e immigrazione».

