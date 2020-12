Coronavirus, il monitoraggio della fondazione Gimbe: «In sei regioni casi in aumento, tendenza invertita»

Alla vigilia della stretta di Natale anti-Coronavirus, quando tutta Italia diventerà zona rossa, il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe certifica che l’incremento percentuale dei casi che la scorsa settimana era in flessione ovunque, nella settimana dal 16 al 22 dicembre ha invece invertito la tendenza in sei regioni: Basilicata, Calabria, Lombardia, Marche, Sardegna e Valle d’Aosta. Si riduce la pressione sugli ospedali, ma l’area medica e le terapie intensive rimangono al di sopra della soglia di saturazione del 40% e del 30% rispettivamente in nove e otto regioni. La curva dei decessi sale in maniera meno ripida, ma il numero è ancora molto elevato e sfiora quota 4 mila. Inoltre, come segnala YouTrend, la seconda ondata dell’epidemia ha causato tanti morti quanto la prima.

La seconda ondata ha causato tanti morti quanto la prima https://t.co/lIEhC7Jp8H — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) December 23, 2020

Entrando nei dettagli, il monitoraggio segnala una lieve flessione dei nuovi casi (106.794 rispetto ai 113.182 della settimana precedente), a fronte di una sostanziale stabilità dei casi testati (465.534 contro 462.645) e in linea con la riduzione del rapporto positivi/casi testati (22,9% contro 24,5%). I dati mostrano una riduzione del 9,2% delle persone attualmente positive (605.955 contro 667.303), dell’8,8% dei ricoveri con sintomi (24.948 contro 27.342) e del 10,5% dei ricoveri in terapia intensiva (2.687 contro 3.003).

«I dati di questa settimana», ha commentato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, «confermano che la frenata del contagio è sempre meno evidente, come documentato dalla modesta riduzione dell’incremento percentuale dei casi totali (5,7% contro 6,4%) e dalla lieve flessione dei nuovi casi settimanali (-5,6%)». Inoltre, anche se il piano vaccinale del ministero della Salute prevede accordi con le aziende per oltre 202 milioni di dosi, al momento «le dosi certe sono solo poco più di 10 milioni entro marzo e 22,8 milioni entro giugno 2021».

