Anche il Giappone teme la variante del Covid trovata per la prima volta nel Regno Unito. La decisione presa per proteggersi dalla nuova mutazione del virus è arrivata nelle ultime ore: chiudere le frontiere a tutti gli stranieri dal 28 dicembre fino al 31 gennaio. Il rientro sarà consentito solo ai cittadini giapponesi e agli stranieri che vivono in Giappone. Una scelta drastica ma ritenuta necessaria dalle autorità sanitarie giapponesi dopo l’individuazione di alcuni casi positivi alla variante di SARS-CoV-2 in passeggeri arrivati dall’isola britannica, gli ultimi due registrati oggi 26 dicembre. Intanto a Tokyo si è raggiunto il record di nuovi contagi: 949 in 24 ore, con bar e ristoranti aperti senza alcun limite di chiusura anticipata. Nello scenario di una reazione a catena preventiva da parte di molti governi, ora anche il Giappone si aggiunge ai Paesi che hanno chiuso battenti, tentando così di difendersi da un virus che cambia e preoccupa.

