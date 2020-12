Coronavirus, respirano le terapie intensive: il dato nazionale non supera più la soglia di allerta

Il 30% dei posti letto è attualmente destinato a pazienti Covid. Resta critica la situazione a Trento, in Lombardia e Veneto

I posti nelle terapie intensive occupati da pazienti Covid rappresentano al momento il 30% di quelli disponibili, ovvero non superano più – a differenza delle ultime settimane – quella che è stata individuata dal ministero della Salute come la soglia di allerta. A evidenziarlo sono gli ultimi dati dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) relativi a martedì 28 dicembre. Calano di un punto percentuale, al 37%, i posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri. Un dato che già la scorsa settimana era sceso sotto la soglia di allerta del 40%.

I dati nazionali dell’ultimo rapporto Agenas.

I dati Regione per Regione

Guardando ai dati delle singole Regioni, resta critica la situazione nella Provincia autonoma di Trento, in Lombardia e in Veneto. Si attestano sopra la soglia del 30% anche Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Piemonte. Ecco i dati, Regione per Regione:

Abruzzo: 20%

Basilicata: 7%

Calabria: 11%

Campania: 16%

Emilia-Romagna: 29%

Friuli-Venezia Giulia: 34%

Lazio: 32%

Liguria: 29%

Lombardia: 40%

Marche: 28%

Molise: 24%

Provincia autonoma di Bolzano: 29%

Provincia autonoma di Trento: 51%

Piemonte: 31%

Puglia: 30%

Sardegna: 25%

Sicilia: 21%

Toscana: 27%

Umbria: 29%

Valle d’Aosta: 3%

Veneto: 37%

