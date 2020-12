Coronavirus, 575 decessi in 24 ore. Aumentano i nuovi contagi: +16.202 (ieri 11.212) con 40mila tamponi in più

Il bollettino del 30 dicembre

Il monitoraggio sull’andamento della pandemia da Coronavirus in Italia fa registrare oggi +16.202 contagi, rispetto ai +11.212 di ieri. Il dato, diffuso dalla Protezione civile, arriva a fronte di 169.045 tamponi effettuati, +40mila in più rispetto al giorno precedente. Rimane elevato il numero delle vittime: +575, ieri +659, per un totale di 73.604 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Le persone che si trovano ricoverate con sintomi sono in totale 23.566, ieri 23.662. Le unità di terapia intensiva occupate sono 2.528, -21 rispetto a ieri. Mentre i nuovi ingressi giornalieri sono stati 175. Le persone in isolamento domiciliare sono 538.301. Da febbraio sono invece guarite o state dimesse 1.445.690 persone.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

