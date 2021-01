Coronavirus, 462 decessi e 22.211 nuovi contagi (con circa 30mila tamponi in meno) nelle ultime 24 ore

Aumenta ancora il tasso di positività al Covid in Italia, che si attesta al 14,1% rispetto al 12,6% di ieri. Diminuiscono i ricoveri ordinari e quelli in terapia intensiva

Il bollettino del 1° gennaio

Il primo giorno del 2021 vede 22.211 casi di contagi di Coronavirus registrati in tutta Italia nelle ultime 24 ore, a fronte dei 23.477 di ieri. A dirlo, come sempre, è il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Diminuisce il numero dei morti positivi a Covid-19 da ieri: 462, -93 rispetto ai 555 di ieri e ai 575 di due giorni fa. Il totale raggiunge quota 74.621. E ancora: 574.767 sono le persone attualmente positive nel paese e +157.524 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore – ieri erano stati 186.004. Il totale dei test tocca quota 26.756.131. Continua quindi a salire il tasso di positività al Covid in Italia, che si attesta al 14,1% rispetto al 12,6% di ieri. Sono 25.375 gli italiani e le italiane ricoverate in ospedale (ieri erano 23.151 e due giorni fa 23.566), -331 in 24 ore. Tra loro, 2.553 si trovano nei reparti di terapia intensiva (ieri erano 2.555), con 145 nuovi ingressi nelle 24 ore. 1.479.988 persone sono guarite in tutta Italia dall’inizio dell’epidemia: +16.877 da ieri.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

