Coronavirus, le vittime sono ancora 347. I positivi sono 14.245 e risale il numero di tamponi (36mila in più)

Continuano ad aumentare i numeri assoluti dei posti letto occupati, sia in terapia intensiva che nei reparti Covid ordinari

Il bollettino del 3 gennaio

Salgono i contagi da Coronavirus in Italia. Dopo il crollo di ieri in cui, con 67.174 tamponi fatti, sono stati individuati 11.831 contagi, oggi i nuovi positivi ammontano a 14.245. I dati odierni, pubblicati nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, arrivano a fronte di 102.974 tamponi eseguiti. Il totale del test nel Paese raggiunge quota 26.926.279, mentre il computo totale delle infezioni segna la cifra di 2.155.446.

Sono morte, nelle ultime 24 ore, 347 persone. Il giorno precedente, i decessi sono stati 364. Il totale delle vittime supera soglia 75mila: sono esattamente 75.332 le persone decedute, in Italia, dopo aver contratto la Covid-19. 1.503.900, invece, sono i cittadini che hanno superato la malattia. Sono 576.214 gli individui che hanno un’infezione in corso. Di questi, 23.075 sono ricoverati con sintomi meno gravi (ieri erano 22.948), 2.583 si trovano in terapia intensiva (ieri erano 2.569) e 550.556 sono isolati nelle proprie abitazioni.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

