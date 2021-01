Coronavirus, salgono a 620 le vittime in 24 ore. Stabili i nuovi contagi

Il bollettino dell’8 gennaio

I nuovi contagi da Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 17.533, in calo rispetto ai 18.020 di ieri. L’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute segnala che nell’ultima giornata sono stati effettuati 140.267 tamponi, contro i 121.275 del giorno prima. Le vittime sono invece 620, ieri erano state 414, e il giorno prima ancora 548. Il tasso di positività è del 12,5%, in calo di 2,3% rispetto al 14,8% di ieri. Il numero dei pazienti ricoverati con sintomi è 23.313, in aumento rispetto al bilancio di 23.291 segnalato ieri. Invariato il dato sulle terapia intensive: 2.587. Gli ingressi del giorno sono 187. Mentre quelle in isolamento domiciliare sono 544.489. Il bilancio dei pazienti dimessi e/o guariti è salito a 1.589.590.

Leggi anche: