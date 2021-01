Coronavirus, le vittime arrivano a 616. Quasi 200 nuovi ingressi in terapia intensiva, i ricoverati sono in tutto 23.712

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 50mila in più rispetto a ieri. Oltre 570mila le persone attualmente positive in tutta Italia

Il bollettino del 12 gennaio

Continua la crescita della curva dei decessi di persone positive al Coronavirus in tutta Italia: 616 ad oggi, 12 gennaio, a fronte dei 448 di ieri e dei 361 di due giorni fa. Il totale delle morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria tocca dunque quota 79.819, secondo il consueto monitoraggio realizzato da ministero della Salute e Protezione civile. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di positività riscontrati nel paese sono +14.242 (ieri erano stati +12.532, due giorni fa +18.627) a fronte di 141.641 tamponi realizzati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 91.656): ad oggi il totale delle persone testate è di 15.518.345. Sono quasi 20mila (19.565) le persone guarite. Al momento ci sono 2.636 persone in terapia intensiva (196 pazienti arrivati nelle ultime 24 ore e sei persone in meno rispetto a ieri) e 23.712 ricoverati nei reparti ordinari (ieri 23.603). Sono 570.040 gli italiani e le italiane attualmente positivi in tutta Italia (24 ore fa erano 575.979), mentre 2.303.263 è il totale dei casi registrati da febbraio a oggi.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione

Leggi anche: