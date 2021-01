Coronavirus, ancora 475 morti, 170 i nuovi ingressi in terapia intensiva. Stabili i ricoveri ordinari

Il bollettino del 16 gennaio

Lieve salita dei casi da Coronavirus in Italia. Il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute segnala 16.310 nuovi contagi, contro i 16.146 di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 260.704 i tamponi effettuati in Italia, rispetto ai 273.506 del giorno prima. Da ieri, il conteggio tiene conto anche dei tamponi rapidi: +214.333. È invece di 475 il bilancio delle nuove vittime segnalate oggi, ieri 477, per un totale di 81.800 decessi da febbraio. Il numero dei ricoveri è invece di 22.784, ieri 23.110. Sono invece 2.520 le persone ricoverate in terapia intensiva, a fronte di 170 nuovi ingressi giornalieri. Il bilancio dei pazienti dimessi e/o guarito è salito a 1.729.216.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

