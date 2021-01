Coronavirus, aumentano i decessi: 522 (ieri 507). Calano i ricoveri e gli ingressi in terapia intensiva

Il bollettino del 14 gennaio

Sono 522 i nuovi decessi legati al Coronavirus registrati oggi, 14 gennaio, in Italia. Ieri i morti erano stati 507, mentre il 12 gennaio erano stati 616. In tutto, le vittime della Covid-19 nel nostro Paese sono state 80.848. Stando al bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile, i nuovi positivi individuati oggi sono 17.246, su un totale di 160.585 nuovi tamponi effettuati. Ieri erano stati +15.774 (su 175.429 tamponi), mentre due giorni fa +14.242 (su 141.641 tamponi). Il totale dei casi fin dall’inizio del monitoraggio sale a 2.336.279. Per quanto riguarda i ricoveri, oggi sono 23.110 i pazienti ospedalizzati (ieri 23.525) e 2.557 quelli in terapia intensiva (ieri 2.579), di cui 164 nuovi ingressi. Il totale dei guariti e dei dimessi sale a quota 1.694.051.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

