Coronavirus, 548 decessi in 24 ore. Diminuiscono i ricoveri e gli ingressi giornalieri in terapia intensiva

Il bollettino del 6 gennaio

Individuati 20.331 nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Numero in aumento rispetto ai 15.378 contagi di ieri. Il totale delle infezioni registrate nel Paese sale così a quota 2.201.945. Stando ai dati pubblicati nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, il numero complessivo delle vittime raggiunge la cifra di 76.877. Oggi, 6 gennaio, si contano 548 decessi, meno dei 649 segnalati ieri. Il computo dei guariti, invece, ammonta a 1.556.356. I dati odierni arrivano a fronte di 178.596 tamponi analizzati nei laboratori italiani, più dei 135.106 elaborati il giorno precedente. Dall’inizio dell’epidemia, nel Paese sono stati eseguiti 27.317.974 test. Attualmente, sono 568.712 le persone con in corso un’infezione al Sars-CoV-2 in Italia. Di queste, 23.174 sono ricoverate con sintomi (ieri erano 23.395), 2.571 si trovano nei reparti di terapia intensiva (ieri erano 2.569) e 542.967 sono sottoposte a isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore, per 183 pazienti si è reso necessario il ricovero in terapia intensiva, il giorno precedente i nuovi ingressi erano stati 202.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

