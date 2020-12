Dalla Corea del Sud all’India: i primi festeggiamenti nel mondo per il Capodanno 2021 – Le foto

Arrivano le prime immagini dei festeggiamenti per il Capodanno 2021. E se in Nuova Zelanda si celebra come al solito, con eventi dal vivo e fuochi d’artificio, visto che il Paese ha arginato la pandemia di Coronavirus, in Australia si fanno sentire le restrizioni, e lo spettacolo pirotecnico a Sidney ha avuto come sfondo il porto deserto. I ristoranti però sono aperti e si può accedere al centro città muniti di prenotazione: secondo i media locali, un posto a sedere è arrivato a costare fino a 1.690 dollari australiani (circa 1.064 euro). Anche a Seul, in Corea del Sud, i cittadini sono scesi in strada senza mascherina. Nella gallery che segue, una selezione di immagini provenienti dal Giappone all’India, da Singapore all’Australia.

festeggiamenti-capodanno-2021-nel-mondo I festeggiamenti per il Capodanno 2021 a Auckland, Nuova Zelanda festeggiamenti-capodanno-2021-nel-mondo I festeggiamenti per il Capodanno 2021 a Auckland, Nuova Zelanda festeggiamenti-capodanno-2021-nel-mondo I festeggiamenti per il Capodanno 2021 a Auckland, Nuova Zelanda festeggiamenti-capodanno-2021-nel-mondo I festeggiamenti per il Capodanno 2021 a Auckland, Nuova Zelanda festeggiamenti-capodanno-2021-nel-mondo I festeggiamenti per il Capodanno 2021 a Sydney, Australia festeggiamenti-capodanno-2021-nel-mondo I festeggiamenti per il Capodanno 2021 a Sydney, Australia festeggiamenti-capodanno-2021-nel-mondo I festeggiamenti per il Capodanno 2021 a Sydney, Australia festeggiamenti-capodanno-2021-nel-mondo I festeggiamenti per il Capodanno 2021 a Seul, Corea del Sud festeggiamenti-capodanno-2021-nel-mondo I festeggiamenti per il Capodanno 2021 a Bhopal, India festeggiamenti-capodanno-2021-nel-mondo I festeggiamenti per il Capodanno 2021 a Singapore festeggiamenti-capodanno-2021-nel-mondo I festeggiamenti per il Capodanno 2021 a Seul, Corea del Sud festeggiamenti-capodanno-2021-nel-mondo I festeggiamenti per il Capodanno 2021 a Tokyo, Giappone

