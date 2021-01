Coronavirus, folla a Wuhan per Capodanno: le immagini fanno il giro del mondo. L’Oms approva l’uso di emergenza del vaccino Pfizer

A Wuhan migliaia di persone assembrate. Il siero Pfizer/BioNTech diventa il primo vaccino da inizio pandemia a ricevere l’approvazione dell’Oms per l’uso di emergenza. Questo apre la strada all’importazione e alla distribuzione del siero in tutto il mondo

All’inizio di questo 2021, il bilancio della pandemia da Coronavirus è arrivato a 83,4 milioni di casi registrati in tutto il mondo da quando si certificarono i primi contagi nella regione di Wuhan, in Cina, un anno fa. Ciò significa che per ogni milione di persone si contano 10.728 positivi testati. Le vittime sono complessivamente 1,82 milioni, mentre le guarigioni a livello globale sono arrivate a quota 47 milioni. Stati Uniti, India e Brasile restano i Paesi più colpiti dal virus. Seguono: Russia, Francia e Regno Unito. Era il 31 dicembre 2019 quando le autorità cinesi hanno segnalato all’Organizzazione mondiale della sanità diversi casi a Wuhan di una misteriosa polmonite che poco più tardi sarà chiamata Covid-19.

Cina

EPA/ROMAN PILIPEY

Folla a Wuhan per Capodanno, migliaia di persone assembrate

Le immagini dei festeggiamenti di Capodanno a Wuhan stanno facendo il giro del mondo sul web e sui social network. Nella regione epicentro della prima ondata del Covid, in Cina, il virus è stato debellato completamente e i festeggiamenti per l’accoglienza del 2021 si sono svolti senza limiti e divieti, con decine di migliaia di persone in strada per il countdown e il brindisi, con lancio al cielo di palloncini colorati. Nessuna raccomandazione particolare, se non quella di indossare la mascherina, come mostrano le tante immagini che continuano a circolare sui canali social. Su Twitter e Facebook si registrano alcuni commenti di questo tenore: «Loro festeggiano e noi non possiamo uscire», o ancora: «Mentre noi siamo in prigione…. a Wuhan festeggiano il nuovo anno». Ma si legge anche qualche post che porta la firma di negazionisti: «Capodanno a Wuhan: abbiamo i dittatori al governo oppure molti covidioti tra il popolo?? O forse la scienzah!!!!». Le immagini:

EPA/ROMAN PILIPEY

Oms

ANSA/MASSIMO PERCOSSI

«Sì» all’uso di emergenza del vaccino Pfizer

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha concesso la sua prima approvazione di emergenza al vaccino Pfizer-BioNTech da quando è allo studio un siero che protegga dal Coronavirus. Con questa mossa si apre la strada a una rapida approvazione a livello globale per l’importazione e la distribuzione del vaccino anti-Covid. «Questo è un passo molto positivo per garantire l’accesso universale ai vaccini anti Covid-19», ha affermato la direttrice generale responsabile dell’accesso ai farmaci e ai vaccini dell’Oms, Mariangela Simão che ha ha sottolineato la necessità di cercare uno sforzo globale per ottenere vaccini sufficienti così da soddisfare quella parte di popolazione che più ne ha bisogno perhé più a rischio.

La convalida di emergenza arrivata dall’Oms attiva una procedura che permette ai Paesi che non hanno gli strumenti necessari per valutare in modo autonomo e, soprattutto, con rapidità l’efficacia e la sicurezza di un farmaco di avere un più veloce accesso al siero che protegge dall’infezione da Coronavirus. Questo è dunque un passo fondamentale anche per la diffusione del vaccino nei Paesi più poveri. La procedura dell’Oms permette all’Unicef, agenzia delle Nazioni Unite responsabile di una parte importante della logistica della distribuzione dei vaccini anti-Covid in tutto il mondo, e all’Organizzazione panamericana della sanità, di acquistare il vaccino per la distribuzione nei paesi più svantaggiati.

Usa

EPA/ETIENNE LAURENT

Il bilancio peggiore del mondo: oltre 345mila morti e 20 milioni di contagi

Il numero dei morti legati al Covid-19 registrati ufficialmente negli Stati Uniti ha sfondato il tetto dei 345mila dall’inizio della pandemia, stando ai dati diffusi dall’università americana Johns Hopkins. I casi di contagio nel Paese più duramente colpito in tutto il mondo sono circa 20 milioni in totale. I nuovi positivi registrati in un giorno sono 229.349. Negli Usa, ogni milione di persone si contano 60.368 casi di Covid certificati: un rapporto altissimo. Aumenta ancora il bilancio dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali. Stanto a quanto ha reso noto il Covid Tracking project, è stato toccato un nuovo record: 125.379 persone sono nei reparti Covid e hanno bisogno di cure costanti. Il giorno prima, come riportato da Cnn, i pazienti affetti da Covid-19 negli ospedali a livello nazione erano 125.220, lo 0,42% in più rispetto ai 124.686 di mercoledì. Si tratta di una media di circa 650 nuovi pazienti al giorno, con forti incrementi di ricoveri che sfiorano il +5% negli ultimi 10 giorni.

