Coronavirus, in Veneto nuovi contagi in aumento: + 3.419 in 24 ore. Le vittime sono 88 in un giorno

Il Veneto continua a distinguersi per i numeri negativi contenuti nel bollettino giornaliero relativo all’epidemia da Coronavirus. Nell’ultima rilevazione aumentano di circa un centinaio rispetto alla giornata di ieri i nuovi positivi al Covid. In particolare, nelle ultime 24 ore si contano +3.419 contagi, dato che porta il bilancio totale dei casi a 266.264 da inizio pandemia. Le morti legate al Covid registrate nell’ultimo giorno sono invece 88, un dato che porta il totale delle vittime nella regione a quota 6.763. Unico numero positivo è quello relativo alle terapie intensive che si abbassa lievemente: i pazienti in condizioni più critiche che occupano questi reparti sono ora 365. Gli altri malati di Covid ricoverati con sintomi nei reparti ordinari del Veneto sono in questo momento 2.688.

