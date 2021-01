Coronavirus, impennata dei decessi in Veneto: 175 in 24 ore. Risalgono i nuovi casi (3.151). Zaia: «La chiusura delle scuole è un fallimento»

Sono 3.151 i nuovi casi di Coronavirus e 175 i decessi nelle ultime 24 ore in Veneto, in netto aumento rispetto a ieri, quando s’erano registrati 1.682 contagi e 50 vittime. Secondo il bollettino odierno, illustrato dalla sede della Protezione Civile regionale dal governatore Luca Zaia, sono stati elaborati 55.654 tamponi. Il numero dei casi totali registrati dall’inizio della pandemia sale a 270.097, quello dei decessi a 6.988. Resta pressoché invariata la pressione sugli ospedali.

A oggi, 5 gennaio, il numero di pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere venete è pari a 3.457 persone, di cui 3.066 in area non critica (+7, rispetto a ieri) e 391 in terapia intensiva (-9 rispetto a 24 ore fa). Il numero guariti e dimessi sale invece di 11.196 unità. Quanto alle vaccinazioni il Veneto ha somministrato il 60,8% delle dosi finora ricevute.

Zaia: «Riaprire la scuola al momento è impossibile»

Nel corso della conferenza stampa, il governatore Zaia ha commentato la posizione del Veneto sulla scuola, che prevede il rientro in classe non prima della fine di gennaio. «Non è assolutamente una posizione politica – sottolinea Zaia – le indicazioni scientifiche vanno in una direzione di massima prudenza». «Chiediamo un sacrificio ai ragazzi delle superiori, che non hanno colpe particolari – prosegue il governatore veneto -, ma bisogna evitare ogni forma di aggregazione. Per me è un fallimento chiudere la scuola».

«Abbiamo preparato tutto per riaprire le scuole, anche sul fronte dei trasporti: eravamo pronti alla riapertura anche per il 7 gennaio, e i prefetti possono confermare i piani, ma il problema è esclusivamente di natura sanitaria», ribadisce il governatore. «Ci sono molti esperti come Ricciardi, Burioni e altri che hanno sollevato queste criticità sanitarie connesse alla riapertura delle scuole».

«La questione non riguarda le 200.000 persone (tra alunni, docenti, personale amministrativo e personale Ata), che frequentano la scuola e che non circolano in maniera aggregata. Il vero tema è l’aula – sostiene il governatore – perché in un ambiente confinato se c’è un contagiato sfido chiunque a dirmi che non c’è il rischio di contagio». Del resto, spiega il presidente del Veneto, «anche altre Regioni stanno provvedendo a rinviarne la riapertura, non è una questione di contrapposizione politica o altro. Anzi, io faccio il tifo per le riaperture delle scuole, ma al momento è impossibile per questioni sanitarie».

