Coronavirus. Un servizio di Studio Aperto svela le false vaccinazioni? No, ecco come è andata

Continua la ricerca della falsa vaccinazione per sostenere che sia tutta una messinscena, ma anche in questo caso è andata così

Circola la foto riportante un servizio di Studio Aperto, TG del canale televisivo Italia 1, in cui una operatrice sanitaria inscenerebbe una finta vaccinazione anti Covid19. Ciò che risulta curioso è il fatto che non mostri il braccio mantenendo il camice addosso per farsi il vaccino.

La scena viene diffusa sui social con l’obiettivo di sostenere che le vaccinazioni del V-Day non siano vere e utili alla propaganda dei governi.

Per chi ha fretta

Il video è stato girato a Codogno.

La scena era una simulazione, la vera vaccinazione è stata ripresa dopo.

Analisi

Immagini simili sono state diffuse anche da utenti polacchi, come possiamo notare dal seguente tweet del 29 dicembre 2020:

La scena riportata anche da utenti polacchi.

Tra i diffusori italiani dell’immagine troviamo il giornalista Cesare Sacchetti con un tweet del 4 gennaio in cui sostiene che le persone vivano in un Matrix, ma che a differenza del protagonista del film «non sanno di divere in un mondo falso».

Le stesse scene sono state trasmesse dal canale televisivo cinese CGTN come possiamo vedere in un tweet del 28 dicembre:

Il servizio è stato girato a Codogno, in Lombardia, ed è possibile riscontrarlo attraverso un video pubblicato il 27 dicembre 2020 nel canale Youtube di Alanews. La divisa dell’operatrice sanitaria che applica la finta iniezione è la stessa che vediamo nel servizio di Alanews:

Ulteriore prova è il luogo, lo stesso in entrambi i video così come la stessa infermiera (che nel video della finta vaccinazione non copre con il guanto il braccialetto):

Conclusioni

La scena della finta vaccinazione risulta dimostrativa mentre le vere iniezioni sono state fatte lo stesso giorno presso la stessa struttura di Codogno. I servizi televisivi non lo spiegano, lasciando in balia gli utenti dell’informazione corretta relativa a quelle immagini.

