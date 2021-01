Coronavirus, quasi 260mila i vaccini somministrati finora: oltre 37mila solo nel Lazio. L’Italia è ottava a livello mondiale

Dall’inizio della campagna vaccinale contro il Coronavirus nelle regioni italiane è arrivato a 259.037 il totale dei vaccini somministrati. Le dosi consegnate alle Regioni sono in totale 479.700. Dunque, è stato usato circa il 52% dei vaccini Pfizer consegnati in questa prima tranche all’Italia. Nell’ultima giornata sono state somministrate circa 80mila dosi. In particolare, stando a quanto riportano i dati diffusi dal governo, le donne alle quali è stato somministrato il farmaco anti-Covid sono finora (dati parziali) 157.466; gli uomini sono invece 101.571. La fascia d’età più vaccinata per ora è quella che va dai 50 ai 59 anni. Sono 222.636 gli operatori sanitari e sociosanitari che hanno ricevuto il farmaco anti-Covid finora; 22.271 sono le vaccinazioni somministrate a personale non sanitario; mentre gli ospiti delle Rsa che sono già stati vaccinati sono 14.130.

Fra i territori con il più alto numero di vaccini eseguiti troviamo in testa ancora il Lazio con 37.149 dosi somministrate, vale a dire l’80% circa dei vaccini ricevuti. Segue il Veneto con 21.626 dosi somministrate, la Sicilia (19.064), l’Emilia Romagna (18.587) e il Piemonte (17.795). Restano ancora indietro con il piano di somministrazione la Valle d’Aosta (186 dosi), il Molise (358), la Calabria (771) e la Sardegna (965). I numeri sono ancora parziali e in fase di assestamento.

OXFORD MARTIN SCHOOL | Vaccini somministrati al 5 gennaio

A livello internazionale, secondo gli ultimi dati raccolti dalla Oxford Martin School (anche se non del tutto aggiornanati ndr), nel mondo sono state somministrate 14,56 milioni di dosi di vaccino anti-Covid. A guidare la classifica ci sono gli Stati Uniti (con 4,84 milioni di dosi); seguono la Cina e Israele. L’Italia è attualmente in ottava posizione, dietro la Russia e la Germania.

