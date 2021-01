Un Boeing 737 è scomparso in Indonesia: a bordo 62 persone. Un pescatore testimone: «È caduto in mare»

Sono 62 le persone a bordo del Boeing 737, sulla rotta Giakarta-Pontianak, di cui si sono persi i contatti nelle ultime ore. Secondo quanto ricostruito dai media locali, il volo della compagnia Sriwijaya Air SJ sarebbe scomparso dai radar dopo soli quattro minuti dal decollo. Le autorità si sono messe al lavoro per avviare le ricerche del mezzo ma intanto c’è un testimone che ha condiviso informazioni preziose. Si tratta di un pescatore che ha raccontato di aver visto un aereo cadere in picchiata in mare, al largo di Giakarta. Un riscontro a questa informazione potrebbe arrivare dal sito FlightRadar24 il quale riporta che il Boeing su quella tratta ha perso, in meno di un minuto, oltre tremila metri di altitudine. A bordo dell’aereo, 2 piloti, 4 membri dell’equipaggio e 56 passeggeri. Tra questi, si segnala la presenza di 3 neonati e 7 bambini.

Negli anni scorsi altri Boeing 737 sono stati protagonisti di incidenti aerei. Nel tempo sono stati segnalati presunti difetti sulle ali dei velivoli e presunti problemi di software. In particolare, lo scorso gennaio l’azienda ha sospeso la produzione del modello 737 Max per la prima volta in più di 20 anni.

