Alexei Navalny torna in Russia. Colleghi dell’attivista fermati in aeroporto, arrestato un giornalista – Il video

Dopo l’avvelenamento dello scorso agosto e la lunga degenza in Germania, Alexei Navalny tornerà oggi in Russia. Il volo – entrato in territorio russo – atterrerà tra poco. E per l’arrivo dell’attivista Mosca ha dispiegato centinaia di forze di polizia: «Sono innocente, non temo l’arresto», aveva detto Navalny poco prima della sua partenza da Berlino. Al suo arrivo, infatti, come già preannunciato dalle autorità penitenziarie russe, potrebbe scattare l’arresto e il carcere, per violazione dei termini della sospensione condizionale della pena detentiva concessa a seguito di una condanna a tre anni e mezzo nel 2014. «Un caso inventato», a detta di Navalny, così come le accuse alla base dei tre nuovi processi penali che dovrà affrontare una volta rientrato a Mosca.

Intanto, la polizia, fanno sapere i media locali, ha già arrestato Lyubov Sobol, Ruslan Shaveddinov e Konstantin Kotov. I tre, colleghi di Navalny, sono stati fermati all’aeroporto di Vnukovo mentre erano in attesa dell’arrivo del suo volo da Berlino. Un giornalista della tv indipendente Dozhd è invece stato arrestato in diretta.

Secondo Leonid Volkov, politico dell’opposizione e collaboratore di Navalny, il ritorno dell’oppositore di Putin potrebbe creare non pochi problemi al Cremlino. In caso di arresto nel Paese non si escludono proteste e la Russia dovrebbe assorbire un contraccolpo a livello internazionale, con eventuali sanzioni. Allo stesso tempo, lasciare Navalny libero potrebbe esser percepito come un segno di debolezza.

Nel frattempo migliaia di sostenitori di Navalny si son dati appuntamento all’aeroporto Vnukovo di Mosca. La procura, tuttavia, ha avvisato gli organizzatori: la manifestazione, qualora dovesse aver luogo, sarà illegale, e di conseguenza chi vi prenderà parte potrà essere multato, arrestato, o finire in carcere. Oltre ai sostenitori di Navalny è prevista anche la presenza di gruppi e attivisti vicini al Cremlino. Si temono scontri tra le due parti. Infine, un tribunale di Mosca negli scorsi giorni ha negato l’accesso all’aeroporto alla stampa e ai giornalisti, giustificando tale scelta nel rispetto delle norme e restrizioni legate alla pandemia di Coronavirus.

Video Instagram Alexei Navalny

