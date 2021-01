La storia, smentita, del 35enne che chiude il suo studio di commercialista per diventare un rider felice

«Da commercialista a rider felice» titola un articolo pubblicato su La Stampa il 15 gennaio 2021, dove si racconta di un tale Emiliano Zappalà che avrebbe chiuso il suo studio di commercialista, a causa dell’emergenza sanitaria Covid19, per prendere letteralmente la strada del rider. Una storia di successo e positiva, ma qualcosa non quadra.

La fonte sarebbe un’intervista pubblicata da Il Messaggero lo stesso giorno, di cui però non si ha traccia nel sito. L’unico articolo, dal titolo «Covid e crisi, il disoccupato diventa fattorino: rider raddoppiati. Così chi ha perso il lavoro prova a rimettersi in pista», non riporta affatto il nome di Emiliano e di un presunto commercialista. Attraverso una ricerca troviamo però un salvataggio, quello fornito da Dagospia.

Come suo solito, Dagospia riprende fedelmente gli articoli che ritiene validi per il proprio sito e in questo caso la storia di Emiliano risulta ghiotta da proporre ai propri lettori. Ecco il testo dell’intervista:

Faceva il commercialista, ora consegna pranzi e cene a domicilio. «All’ inizio dello scorso anno ho chiuso lo studio che avevo avviato da poco, oggi guadagno in media più di duemila euro netti al mese e sto pure mettendo da parte i soldi per aprire un mutuo e comprare casa con la mia compagna. Insomma non mi posso lamentare».

Emiliano Zappalà, 35 anni, rider di Deliveroo da ormai quasi un anno, è uno dei tanti che a causa del virus si è dovuto reinventare per riuscire ad arrivare a fine mese e avverare i suoi sogni. E visto che il business delle consegne a domicilio era quello che gli offriva più garanzie sotto il profilo dei guadagni, non ha esitato un secondo nel 2020 a inforcare lo scooter e gettarsi in pista pure lui.

Quanti chilometri percorri al giorno?

«Un centinaio. Ieri per esempio ne ho fatti 110 in tutto. Senza contare quelli per tornare a casa»

Quante ore lavori come rider?

«Una decina di ore al giorno, per sei giorni alla settimana. Ultimamente ho rallentato un pò però: mi è capitato per esempio di prendermi qualche sabato libero, un lusso che all’ inizio non mi concedevo tanto facilmente. Ora che fa molto freddo a volte smetto prima, verso le dieci di sera stacco e torno a casa»

E quante consegne riesci a fare in una giornata lavorativa?

«Anche trenta, nei giorni migliori, che sono il sabato e la domenica. Altrimenti mi fermo a venticinque. Con gli uffici in smart working sono diminuite le consegne a pranzo durante la settimana, ma l’ aumento della domanda all’ ora di cena ha più che coperto il buco che si è venuto a creare».

Soddisfatto?

«Sotto il profilo lavorativo, tutto considerato, il mio 2020 non è stato niente male, nonostante il Covid-19. C’ è molta gente che se la passa peggio di me in questo momento, anche tra quelli a cui porto la cena a casa la sera. Nel mio mese più produttivo sono arrivato a guadagnare quasi quattromila euro, una somma di tutto rispetto. Però in quel caso ho lavorato ventisei giorni nell’ arco del mese, per dieci ore al giorno. Non mi fermavo un attimo».

Tornerai presto a fare il commercialista?

«Non penso proprio, prima di tutto perché non so quando tutto questo finirà e non riesco a fare progetti a lungo termine ora come ora. E poi perché sinceramente non è facile arrivare a guadagnare queste cifre con il lavoro che facevo primo: avevo aperto da poco, c’ era tutta una serie di spese fisse da affrontare, e i clienti che avevo si contavano sulle dita di una mano».

E la fatica?

«Quando ti abitui a guadagnare duemila, ma anche tremila euro al mese quando gira tutto nel verso giusto, tornare a un lavoro sulla carta più gratificante professionalmente, ma meno redditizio, non è poi tanto facile. Il problema è che arrivati a un certo punto non si riesce più a fare a meno di questo lavoro».