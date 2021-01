L’addio di Trump alla Casa Bianca: «Il movimento che abbiamo avviato è solo all’inizio. Pregate per il successo dell’amministrazione Biden»

Donald Trump esce ufficialmente di scena, almeno da quella della Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti ha invitato l’America a pregare per il successo dell’amministrazione capitanata da Joe Biden. Per passare il testimone al neopresidente eletto, ha deciso di congedarsi tramite un filmato (di cui i media americani stanno dando delle anticipazioni in queste ore) in cui, tra le altre cose, afferma di essere stato il primo presidente da decenni a chiudere il suo mandato senza guerre e rivendica la sua durezza contro la Cina che è servita – spiega – a mettere mai come prima il mondo insieme nel contrastare Pechino.

«Tutti gli americani sono rimasti sconvolti dall’assalto al nostro Congresso. La violenza politica è un attacco a chiunque ami l’America e non può essere mai tollerata», ha detto nel video di addio riportato da alcuni media Usa, riferendosi ai fatti del 6 gennaio. Poi ha sottolineato: «Mentre mi preparo a passare il potere a una nuova amministrazione, a mezzogiorno di domani, voglio che sappiate che il movimento che abbiamo avviato è solo all’inizio». E ha ribadito: «Questa settimana inauguriamo una nuova amministrazione, preghiamo perche’ abbia successo nel mantenere l’America sicura e prospera».

