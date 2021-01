Coronavirus, altre 524 vittime in 24 ore. In calo ricoveri (-230) e terapie intensive (-26)

Il bollettino del 20 gennaio

Oggi sono +13.571 i nuovi contagi da Coronavirus in tutta Italia. Ieri erano +10.497, stando all’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Le vittime sono 524, ieri 603 (il giorno prima 377) per un totale di 83.681 decessi dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività sale al 4,9 per cento, in aumento rispetto al 4,1 per cento di ieri (+0,8 per cento). I ricoverati oggi sono 22.469 (-230, ieri 22.699), in terapia intensiva ci sono 2.461 pazienti (-26, ieri 2.487) con un numero di ingressi giornalieri pari a 152 (ieri 176). I casi totali sono 2.414.166, gli attualmente positivi 523.553 (-11.971), i dimessi e i guariti 1.806.932 (+25.015) mentre in isolamento domiciliare si trovano ancora 498.623 persone (-11.715). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono +279.762 (ieri +254.070) per un totale di 29.899.198 tamponi dall’inizio del monitoraggio. Le regioni con il maggior incremento di casi in 24 ore sono Lombardia (+1.876), Sicilia (+1.486) e Veneto (+1.359).

I dati di oggi 20 gennaio 2021

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: