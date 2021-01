Twitter trasferisce l’account di Potus a Biden

Pochi minuti dopo il giuramento, Twitter ha trasferito l’account ufficiale del presidente degli Stati Uniti e di altri canali collegati alla Casa Bianca a Joe Biden. L’account @POTUS dell’amministrazione Trump è ora archiviato in @ POTUS45, proprio come l’account dell’amministrazione Obama è stato archiviato in @ POTUS44 .

«Questa è la giornata dell’America»

Nelle sue primo discorso da presidente, Joe Biden ha parlato della giornata di oggi come della «giornata dell’America, della democrazia, della storia, della speranza. La democrazia ha prevalso». Biden ha chiesto a tutti gli americani di aiutarlo ad unire il Paese: «Metterò tutta la mia anima per riunire la nazione», ha aggiunto. «Gli Usa hanno molto da fare in questo inverno di pericolo, molto da riparare e da risanare». Il neo presidente ha parlato anche dei problemi che dividono il Paese: «Vinceremo sul suprematismo bianco e sui terroristi interni», ha affermato. Biden ha rivolto anche un pensiero alla sua vice: «Abbiamo il primo vicepresidente donna, Kamala Harris: non ditemi che le cose non possono cambiare».

Il giuramento di Biden

«Io giuro solennemente che adempierò con lealtà ai doveri di presidenti degli stati uniti e con il massimo dell’impegno preserverò, proteggerò e difenderò la costituzione degli Stati Uniti con l’aiuto di Dio». Con queste parole Joe Biden è diventato ufficialmente il 46esimo presidente degli Stati Uniti.

Il giuramento di Harris

Kamala Harris ha giurato, diventando così la prima vicepresidente donna, di origini afroamericane e indiane, della storia americana. Harris ha giurato nelle mani del giudice della Corte Suprema Sonia Sotomayor e su due bibbie: una di Regina Shelton, ritenuta da Kamala e da sua sorella Maya una ‘seconda madre’; l’altra dell’icona dei diritti civili Thurgood Marshall.

La performance di Lady Gaga

L’artista americana è salita sul palco di Capitol Hill. Con una gonna rossa e un top nero, la musicista americana si è esibita cantando l’inno statunitense.

Le parole di Klobuchar

«Questa cerimonia è una combinazione degli ultimi 244 anni di democrazia. Questo è il momento in cui i nostri leader, portati sul palco dal voto popolare, promettono di essere fedeli alla nostra costituzione e di difenderla», ha dichiarato la democratica Amy Klobuchar prima dell’ingresso di Joe Biden.

L’arrivo di Joe Biden

È il giorno del passaggio di consegne e comincia la cerimonia di insediamento di Joe Biden. Il 46esimo eletto presidente degli Stati Uniti è arrivato insieme alla moglie Jill al Congresso, dove tra poco giurerà per insidiarsi ufficialmente alla Casa Bianca. Con loro anche la vicepresidente Kamala Harris e il consorte, Doug Emhoff. Come annunciato, Donald Trump non sarà presente. Rompendo così una tradizione che durava da 152 anni. Sono invece già arrivati il vicepresidente uscente, Mike Pence, e il leader dei repubblicani Mitch McConnell, due ex fedelissimi di Trump. Tra gli ospiti che hanno raggiunto il Campidoglio anche Barack e Michelle Obama, George W. Bush e sua moglie Laura, e anche Bill e Hillary Clinton.

