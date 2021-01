Super Bowl 2021, tutto quello che c’è da sapere: data, orario e come vedere in Tv la finale NFL

L’evento sportivo dell’anno torna in scena nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio. In campo Tampa Bay Buccaneers contro Kansas City Chiefs

Oltre 100 milioni di spettatori incollati allo schermo per uno degli eventi sportivi più famosi in tutto il mondo. Pandemia o non pandemia, anche quest’anno è arrivato il Super Bowl, la finale della Nfl, la National Football League degli Stati Uniti. La sfida di quest’anno si giocherà tra i Tampa Bay Buccaneers e i Kansas City Chiefs al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida. I Buccaneers quindi giocheranno la finale in casa. In Italia si potrà vedere nella notte tra il 7 e l’8 febbraio. Il giocatore da tenere d’occhio per questa partita è Tom Brady. 43 anni, è lui il quarterback che ha permesso ai Tampa Bay Buccaneers di arrivare in finale. Ormai è un veterano. Per lui sarà il 10° Super Bowl.

Cosa è il Super Bowl?

Il Super Bowl viene organizzato ogni anno tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio. È la sfida finale della Nfl. È qui che si incontrano le squadre che hanno vinto le due conference, l’American Football Conference e la National Football Conference. L’edizione di quest’anno è la 55°, tradizionalmente però il numero dell’edizione viene indicato con numeri romani. Quest’anno quindi è il Super Bowl LV.

La finale 2021: Tampa Bay Buccaneers vs Kansas City Chiefs

Tampa Bay Buccaneers vs Kansas City

I Kansas City Chiefs sono riusciti a battere alle semifinali i Buffalo Bills per 38 a 24. I Tampa Bay Buccaneers invece hanno strappato la vittoria ai Green Bay per 31-26. La finale del Super Bowl 2021 si giocherà quindi fra i campioni in carica e i padroni di casa. Per i Kansas è la quarta finale in questa competizione. Tre sono riuscite a vincerle. I Tampa Bay hanno alle spalle solo una vittoria, nel 2002.

HalfTime Show, cosa prevede lo spettacolo di metà partita

Come è noto, uno degli appuntamenti più attesi del SuperBowl è lo spettacolo organizzato nell’intervallo: l’HalfTime Show. La scaletta di quest’anno è già stata annunciata. Nel 2020 il palco è stato dominato da Jennifer Lopez e da Shakira. Quest’anno lo show sarà affidato a The Weeknd, artista canadese classe 1990. Lo show è sponsorizzato da Pepsi e da quanto si è appreso non durerà i consueti 12 minuti ma quasi il doppio. Fra le hit attese che sentiremo sul palco c’è anche Blinding Lights, uno dei brani più virali dello scorso anno. Pubblicato su YouTube a fine novembre al momento ha totalizzato oltre 400 milioni di visualizzazioni.

I biglietti

Al momento i prezzi per la partita sono fuori dalla portata di molti tifosi. Secondo Sportingnews, pochi giorni prima della finale i biglietti che includono i pacchetti più esclusivi possono arrivare a 461 mila dollari. Mentre i più economici, se di economico si può parlare, viaggiano attorno ai 6 mila dollari. Nello specifico, il minimo da spendere per vedere la finale è 5,968 dollari.

Data, orario e canale Tv: come seguire il SuperBowl in Italia

Il Super Bowl 2021 tra Tampa Bay Buccaneers vs Kansas City Chiefs si gioca lunedì 8 febbraio alle 00:30 (ora italiana) al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida:

la diretta Tv negli Usa è sull’emittente CBS (anche in streaming)

la diretta Tv in Italia è in esclusiva su DAZN.

Le squadre più vincenti

Ansa | New England Patriots

New England Patriots (6)

Pittsburgh Steelers (6)

Dallas Cowboys (5)

San Francisco 49ers (5)

Green Bay Packers (4)

New York Giants (4)

Denver Broncos (3)

Oakland Raiders (3)

Washington Redskins (3)

Baltimore Ravens (2)

Indianapolis Colts (2)

Miami Dolphins (2)

Kansas City Chiefs (2)

Chicago Bears (1)

New Orleans Saints (1)

New York Jets (1)

Philadelphia Eagles (1)

Seattle Seahawks (1)

St. Louis Rams (1)

Tampa Bay Buccaneers (1)

Albo d’oro

Ansa | Kansas City Chiefs

1967 – Green Bay Packers

Green Bay Packers 1968 – Green Bay Packers

Green Bay Packers 1969 – New York Jets

New York Jets 1970 – Kansas City Chiefs

Kansas City Chiefs 1971 – Baltimore Colts

Baltimore Colts 1972 – Dallas Cowboys

Dallas Cowboys 1973 – Miami Dolphins

Miami Dolphins 1974 – Miami Dolphins

Miami Dolphins 1975 – Pittsburgh Steelers

Pittsburgh Steelers 1976 – Pittsburgh Steelers

Pittsburgh Steelers 1977 – Oakland Raiders

Oakland Raiders 1978 – Dallas Cowboys

Dallas Cowboys 1979 – Pittsburgh Steelers

Pittsburgh Steelers 1980 – Pittsburgh Steelers

Pittsburgh Steelers 1981 – Oakland Raiders

Oakland Raiders 1982 – San Francisco 49ers

San Francisco 49ers 1983 – Washington Redskins

Washington Redskins 1984 – Los Angeles Raiders *

Los Angeles Raiders * 1985 – San Francisco 49ers

San Francisco 49ers 1986 – Chicago Bears

Chicago Bears 1987 – New York Giants

New York Giants 1988 – Washington Redskins

Washington Redskins 1989 – San Francisco 49ers

San Francisco 49ers 1990 – San Francisco 49ers

San Francisco 49ers 1991 – New York Giants

New York Giants 1992 – Washington Redskins

Washington Redskins 1993 – Dallas Cowboys

Dallas Cowboys 1994 – Dallas Cowboys

Dallas Cowboys 1995 – San Francisco 49ers

San Francisco 49ers 1996 – Dallas Cowboys

Dallas Cowboys 1997 – Green Bay Packers

Green Bay Packers 1998 – Denver Broncos

Denver Broncos 1999 – Denver Broncos

Denver Broncos 2000 – St. Louis Rams

– St. Louis Rams 2001 – Baltimore Ravens

Baltimore Ravens 2002 – New England Patriots

New England Patriots 2003 – Tampa Bay Buccaneers

Tampa Bay Buccaneers 2004 – New England Patriots

New England Patriots 2005 – New England Patriots

New England Patriots 2006 – Pittsburgh Steelers

Pittsburgh Steelers 2 007 – Indianapolis Colts

Indianapolis Colts 2008 – New York Giants

New York Giants 2009 – Pittsburgh Steelers

Pittsburgh Steelers 2010 – New Orleans Saints

New Orleans Saints 2011 – Green Bay Packers

Green Bay Packers 2012 – New York Giants

New York Giants 2013 – Baltimore Ravens

Baltimore Ravens 2014 – Denver Broncos

Denver Broncos 2015 – Seattle Seahawks

Seattle Seahawks 2016 – Carolina Panthers

Carolina Panthers 2017 – Atlanta Falcons

Atlanta Falcons 2018 – Philadelphia Eagles

Philadelphia Eagles 2019 – Los Angeles Rams

Los Angeles Rams 2020 – Kansas City Chiefs

Foto di copertina: EPA/TANNEN MAURY | Il quarterback Tom Brady

Leggi anche: