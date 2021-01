Monitoraggio Gimbe, curva in calo: «Merito del decreto Natale, ma l’effetto si esaurirà a breve». Vaccini, 350.548 dosi a personale non sanitario

Calano tutti i numeri sulla pandemia di Coronavirus in Italia, ma ricoveri e terapie intensive restano sopra la soglia d’allerta rispettivamente in 5 e 6 regioni. È questa l’analisi sull’andamento dell’epidemia in Italia che arriva dalla fondazione Gimbe. In particolare, si osserva nell’ultimo report settimanale, i nuovi casi sono scesi da 97.335 a 85.358. Calano anche i ricoverati con sintomi che passano da 22.699 a 21.355 (-5,9%) e le terapie intensive occupate da pazienti Covid sono 2.372 rispetto a 2.487 (-4,6%). In lieve calo anche i dei decessi, 3.265 a fronte dei 3.338 (-2,2%).

GIMBE | Le curve sull’andamento della pandemia in Italia.

«Tutte le curve – spiega il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta, – continuano questa settimana la loro lenta discesa, ancora grazie agli effetti del Decreto Natale, destinati tuttavia ad esaurirsi a breve». L’incremento percentuale dei casi si riduce in quasi tutte le Regioni (tabella). Tuttavia, negli ospedali, l’occupazione da parte di pazienti Covid continua a superare in 5 Regioni la soglia del 40% in area medica e in 6 Regioni quella del 30% delle terapie intensive.

Oltre 270 mila persone hanno completato l’intero ciclo di vaccinazione

Sul fronte vaccini, al 27 gennaio sono 270.269 le persone ad aver completato l’intero ciclo di vaccinazione con anche la seconda dose, un dato pari allo 0.45% della popolazione. Ma con marcate differenze regionali: si va infatti dallo 0,16% della Calabria allo 0,70% del Lazio. Inoltre, ben 350.548 dosi, pari a oltre il 23%, sono state somministrate a personale non sanitario. Come previsto dal piano vaccinale, sono tre le categorie che hanno la priorità: operatori sanitari e sociosanitari (a cui sono andate finora il 67,1% dosi), personale ed ospiti delle Rsa (finora 9,7% dosi) e persone over 80 anni (0,9% dosi).

GIMBE | L’avanzamento delle vaccinazioni per Regione.

Il personale non sanitario, che comunque lavora negli ospedali a vario titolo, ha beneficiato dunque, pur come categoria non prevista, «di quasi un quarto delle dosi finora somministrate con enormi differenze regionali che in alcuni casi superano il 30%, come in Provincia Autonoma di Bolzano 34%, Liguria 39% e Lombardia 51%». Guardando al futuro, e al netto dei ritardi delle ultime settimane, entro il 31 marzo 2021 il nostro Paese dovrebbe disporre di 16,5 milioni di dosi, di cui 8,7 milioni da Pfizer-BioNTech e 1,3 milioni da Moderna e 6,4 milioni da AstraZeneca. «Con queste disponibilità – puntualizza Cartabellotta – solo il 14% della popolazione (circa 8,278 milioni di persone) potrà completare le due dosi del ciclo vaccinale, ma non prima della metà o addirittura della fine di aprile».

Leggi anche: