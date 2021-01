Coronavirus, in Veneto 52 decessi in 24 ore. Zaia: «A breve test a campione nelle scuole» – Il video

In Veneto si contano 572 nuovi positivi al Coronavirus e 52 morti nelle ultime 24 ore. L’incidenza comunicata dalla Regione nel bollettino del 28 gennaio è dell’1,75%. Nel calcolo rientrano sia i tamponi molecolari, sia quelli rapidi, per un totale di 32.662 tamponi effettuati. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia tocca dunque quota 309.909, quello dei decessi arriva a 8.809. I ricoverati attuali sono 2.369, di cui 283 in terapia intensiva (-7) e 2.086 in area non critica (-99), mentre i soggetti attualmente positivi sono 38.964. Presentando i dati, il governatore Luca Zaia ha dichiarato: «A breve, dopo la riapertura delle scuole superiori dal primo febbraio, ci attiveremo per fare dei test a campione negli istituti. Al momento abbiamo circa 10 mila ragazzi in quarantena».

Video: Facebook / Luca Zaia

Leggi anche: