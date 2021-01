Vaccini, ecco il contratto con AstraZeneca pubblicato dalla Commissione Ue – Il documento

Von der Leyen: «Vengono menzionati anche due stabilimenti in Gran Bretagna destinati alla produzione del vaccino per l’Ue. Il modo in cui sono gestiti dipende da loro»

La Commissione europea ha pubblicato il contratto con AstraZeneca sul suo sito. Dopo la nuova richiesta della Commissione il 27 gennaio, la stessa azienda ha accettato di rendere pubblica l’intesa firmata tra le parti il 27 agosto scorso. In una nota la Commissione accoglie con favore l’impegno dell’azienda verso una maggiore trasparenza. Solo ieri, riferendosi alle aziende che producono vaccini il Coronavirus, la Commissaria europea per la salute Stella Kyriakides aveva parlato di obblighi morali e contrattuali.

Mentre oggi, nel giorno in cui l’agenzia europea per il farmaco si prepara a esprimersi sul vaccino di Oxford con AstraZeneca, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen – anticipando la pubblicazione del contratto – ha sottolineato come Il contratto tra l’Ue e AstraZeneca sia «chiarissimo, ci sono ordini vincolanti» e «una quantità di consegna chiare per il quarto trimestre del 2020 e per il 2021».

Nel documento, dice von der Leyen, «vengono menzionati anche due stabilimenti in Gran Bretagna destinati alla produzione del vaccino per l’Ue. Il modo in cui sono gestiti dipende da loro», spiega. Nel contratto pubblicato sul sito della Commissione ci sono parti oscurate su dettagli riservati come quelli sulle fatture. In passato era stato pubblicato anche l’accordo con CureVac di acquisto anticipato con la Commissione europea.

Il documento

In copertina EPA/Stephanie Lecocq | La sede di Astrazeneca a Dilbeek, Belgio, 28 gennaio 2020.

