In Veneto nuovi casi ancora sotto quota 1.000, 60 i decessi. Cala la pressione sugli ospedali

Il Veneto continua a registrare un trend in discesa sul fronte dei contagi. Secondo l’ultimo bollettino regionale, i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 792, in discesa rispetto ai 985 di ieri. I decessi registrati invece sono stati 60, mentre il giorno prima si sono attestati sui 53. La tendenza al miglioramento riguarda ancora gli ospedali: i ricoveri nei reparti Covid della regione sono calati di 25 unità, arrivando a 1.997. In calo anche i pazienti in terapia intensiva, 17 in meno rispetto a ieri e 261 in totale.

