Coronavirus, in Lombardia raddoppiano i decessi: 52 (ieri 24). Aumentano gli ingressi in terapia intensiva

Il bollettino del 1° febbraio

Tornano a salire i decessi per Coronavirus in Lombardia. Sono 52 le morti per Covid registrate nelle ultime 24 ore. Ieri erano state 24. Crescono i nuovi ingressi in terapia intensiva: sono 26 contro i 7 di ieri, per un totale di 371 persone in rianimazione (+9). Le persone attualmente ricoverate sono 3.489 (-14), 44.615 i pazienti in isolamento domiciliare e 48.475 le persone attualmente positive in Regione. Aumentano i pazienti guariti e dimessi: +3.643, per un totale di 463.522. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono +1.093 con 17.151 tamponi, contro i +1.438 casi e 24.494 tamponi di ieri. La percentuale di positivi sul numero di tamponi effettuati passa dal 5,8% di ieri al 6,3% di oggi.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+305) di cui +156 a Milano città

(+305) di cui +156 a Brescia (+169)

(+169) Como (+119)

(+119) Monza e Brianza (+85)

(+85) Bergamo (+47)

(+47) Mantova (+36)

(+36) Pavia (+27)

(+27) Varese (+223)

(+223) Lecco (+21)

(+21) Cremona (+31)

(+31) Lodi (+10)

(+10) Sondrio (+1)

